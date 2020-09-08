Принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в Австрии

Принца Эрнста Августа V Ганноверского арестовали в федеральной земле Верхняя Австрия. Его задержали из-за угроз в адрес служанки и порчи имущества, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Издание сообщает, что что 66-летний глава Ганноверской династии был задержан вечером 7 сентября в своем охотничьем доме в Верхней Австрии.

По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов прибыли к нему после жалобы служанки, работающей в доме Эрнста Августа. Со слов работницы, принц угрожал ей и ее мужу, что пошлет к ним «головорезов», если они не будут передвигаться по дому бесшумно.

Также издание отмечает, что Эрнст Август вырвал дорожный знак и разбил окно на объекте фонда герцога Камберлендского.