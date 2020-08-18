Модель Анна Лисовская получила 3,5 тюрьмы за порнографию

Модель Анну Лисовскую приговорили к 3,5 годам тюрьмы за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что если учитывать срок, который девушка уже провела в СИЗО, то на свободу она выйдет уже примерно через 6-7 месяцев. Защита Лисовской уже сообщила, что намерена обжаловать приговор.

Несколько лет назад Лисовскую обвинили в совращении девочки-подростка, которая является сестрой ее бывшего молодого человека. Вина модели тогда доказана не была.

Лисовская также стала участником громкого скандала в 2016 году. Девушка, которой на тот момент было 22 года, обвинила сына российского бизнесмена Константина Шарыго — Александра Шарыго — в изнасиловании. Самого предпринимателя называют владельцем транспортных компаний и миллионером.