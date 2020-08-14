Светлана Бондарчук ушла с поста главного редактора журнала Hello!

Светлана Бондарчук покинула должность главного редактора журнала Hello!

«Сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала. В это сложно поверить, но прошло 15 лет с тех пор, как я впервые переступила порог редакции. 15 невероятно ярких, увлекательных, стремительных лет. Больше 700 обложек, сотни экслюзивов, десятки новых лиц, которые мы открывали читателю и друг другу», — написала она на своей странице в Instagram.

Также Бондарчук ответила на вопросы дальнейшей судьбы проекта в России. По ее словам, печатная версия журнала закрыта, а онлайн-версия продолжит выходить, но уже без нее. При этом экс-редактор выразила надежду, что российский печатный Hello! возродится.

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