Украинская блогерша погибла в аварии в Таиланде

Украинская блогерша-путешественница Валерия погибла в результате ДТП в Таиланде. Об этом в своем Instagram сообщила ее близкая подруга Анна Токарева, которая живет в королевстве.

Девушка уведомила, что трагедия произошла 2 августа в провинции Сураттхани. В настоящее время близкие блогерши собирают средства на транспортировку ее тела на родину.

В Instagram Валерии есть большое количество фотографий с Бали, Турции, Вьетнама и прочих популярных туристических мест.