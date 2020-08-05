Опубликованы кадры драки с участием украинской топ-модели в Турции

Появились кадры инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк, которую избили на курорте Чешме на Эгейском море. Об этом сообщает турецкое издание Snob Magazin.

На кадрах видна потасовка с участием нескольких человек. Отмечается, что избить девушку мог ее молодой человек.

При этом сама Кирилюк заявила, что избранник никогда не бил ее. По ее словам, молодой человек пытался успокоить ее после произошедшего.

Ранее топ-модель написала в своем Instagram, что стала жертвой нападения охранников пляжа Момо. Она уточнила, что также были избиты и другие девушки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Они виноваты»: в Турции избили украинскую топ-модель

— Украинскую топ-модель избили в Турции