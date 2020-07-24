Принц Гарри и Меган Маркл подали иск о вторжении в частную жизнь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл подали иск о вторжении в частную жизнь после того, как неизвестные якобы использовали дроны для съемки их 14-месячного сына Арчи. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление адвокатов супругов.

«Герцог и герцогиня Сассексские подали этот иск, чтобы защитить право своего маленького сына на неприкосновенность частной жизни в их доме», — указано в заявлении адвокатов.

Иск был подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес, в нем не указаны имена обвиняемых.

Ранее Меган Маркл и ее супруг принц Гарри сложили полномочия старших членов британской королевской семьи.

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