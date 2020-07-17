Меган Маркл променяла любимую собаку на принца Гарри
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась в Великобританию, оставив своего любимого пса Богарта в Канаде, пишет The Sun.
Богарт — это помесь лабрадора и немецкой овчарки, его Маркл забрала из приюта еще до знакомства с принцем Гарри.
Второй пес, бигль Гай поехал вместе с герцогиней. Как сообщил источник, Маркл оставила пса из-за его нелюбви к принцу Гарри.
Уточняется, что Богарт остался в Канаде с «очень близкими друзьями».
Окружение Меган сообщило, что до знакомства девушки с Гарри, Богарт и Гай были для нее «настоящими детьми»: они спали в одной постели с будущей герцогиней и ели только высококачественную еду. Находясь на расстоянии, Меган скучает по своим питомцам и даже созванивается с ними по FaceTime.
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