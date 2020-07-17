Меган Маркл променяла любимую собаку на принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась в Великобританию, оставив своего любимого пса Богарта в Канаде, пишет The Sun.

Богарт — это помесь лабрадора и немецкой овчарки, его Маркл забрала из приюта еще до знакомства с принцем Гарри.

Второй пес, бигль Гай поехал вместе с герцогиней. Как сообщил источник, Маркл оставила пса из-за его нелюбви к принцу Гарри.

Уточняется, что Богарт остался в Канаде с «очень близкими друзьями».

Окружение Меган сообщило, что до знакомства девушки с Гарри, Богарт и Гай были для нее «настоящими детьми»: они спали в одной постели с будущей герцогиней и ели только высококачественную еду. Находясь на расстоянии, Меган скучает по своим питомцам и даже созванивается с ними по FaceTime.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Миллионер за три месяца»: как принц Гарри стал лицом криптоаферы

— Отвергла навсегда: Меган Маркл поссорилась с лучшей подругой

— У принца Гарри нашли тайный аккаунт через фото экс-пассии