Американка обрела популярность в Instagram благодаря сходству с Дженнифер Энистон

Американская блогерша Кейтлин из Калифорнии обрела популярность благодаря сходству со звездой сериала «Друзья» Дженифер Энистон, сообщает Daily Mail.

Пользовательницу под ником thekindredginger начали сравнивать с Энистон после того, как Кейтлин поделилась фотографией своей прически. Несмотря на то, что оттенки волос у девушек немного отличаются, голубые глаза, форма губ и подбородки почти одинаковые.

Кейтлин, у которой уже 2827 подписчиков, ведет блоги о моде, макияже и уходе за кожей и волосами, а также делится советами по домашнему декору.

Подписчики блогерши шутят в комментариях: «Я и не знал, что ты причесываешь Дженифер». Некоторые заподозрили ее в родственных связях с актрисой.

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