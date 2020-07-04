Подруга старшего сына Трампа заразилась коронавирусом

Подруга старшего сына президента США Дональда Трампа заразилась коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о Кимберли Гилфойл, которая работает в предвыборном штабе действующего американского лидера.

Женщина сдала тест на наличие инфекции в преддверии выступления президента США у горы Рашмор в штате Южная Дакота на празднике в честь Дня независимости.

По данным источников издания, Гилфойл не контактировала с Трампом-страшим и не испытывала характерных для коронавируса симптомов.

Уточняется, что тест старшего сына президента США показал отрицательный результат.

Гилфойл стала третьим человеком в окружении Трампа, у которого выявили коронавирус.

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