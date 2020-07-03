Супруга Зеленского излечилась от коронавируса

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела после коронавирусной инфекции COVID-19 и выписалась из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал офиса украинского лидера.

В офисе Зеленского заявили, что первая леди Украины чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей.

«Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что супруга президента Украины заразилась коронавирусом. Сначала она проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией.

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