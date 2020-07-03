Армани стал послом Всемирной туристской организации при ООН

Итальянский модельер Джорджо Армани и именитый шеф-повар Джино Сорбилло стали новыми послами Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) в честь перезапуска туризма в Италии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В UNWTO отметили, что Армани и Сорбилло в качестве послов будут использовать свой статус и влияние для продвижения работы агентства ООН по ответственному и устойчивому туризму.

«Будучи лидерами в области гастрономии и моды, они представляют два крупнейших сектора экономики Италии и две отрасли, способствующие превращению страны в мирового лидера в сфере туризма», — подчеркнули в UNWTO.

Там также надеются, что новые назначения укрепят прочные отношения организации с Италией.