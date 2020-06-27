Скончался автор логотипа Нью-Йорка дизайнер Милтон Глейзер

На 92 году жизни умер американский графический дизайнер, создавший нью-йоркский логотип, Милтон Глейзер, пишет газета The New York Times со ссылкой на его супругу.

По ее словам, ее муж умер в пятницу, 26 июня. Причиной смерти стал инсульт. Также дизайнер страдал почечной недостаточностью.

Глейзер был известен не только по созданию логотипа «I Love New York» («Я люблю Нью-Йорк»), но также являлся одним из основателей New York Magazine и до 1977 года был его президентом. Кроме того, он создал психоделический постер 1967 года с Бобом Диланом, на котором у музыканта изображены разноцветные волосы. В 2004 году Глейзер получил награду от Национального музея дизайна за значительный вклад в развитие современного дизайна. В 2009 году бывший президент США Барак Обама вручил дизайнеру Национальную медаль искусств за выдающиеся достижения и поддержку искусства.