Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

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Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл «Московский комсомолец».

По данным издания, внутри мешочков находились: бинокль, пилотка, шарф в виде георгиевской ленты, коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем. Кроме того, в котомках были плащ-палатка, сборник 25 погибших на войне поэтов «Ушли на рассвете: судьбы и стихи» и бутылка воды. Также дополнением к подарку стала миниатюрная копия Знамени Победы.

Парад посетили 24 июня различные гости, в том числе из других государств. Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в столицу РФ вместе с сыновьями. Парад посмотрели воочию и главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и не только.

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