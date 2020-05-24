Президента Австрии застали за столиком в кафе во время пандемии коронавируса

Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой в кафе после 23.00, что является нарушением правил во время пандемии коронавируса. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Согласно введенному закону в Австрии на фоне пандемии коронавируса, все кафе и рестораны могут работать с 6.00 до 23.00.

Правоохранители прибыли к итальянскому ресторану в 0.18 и увидели за столом веранды гостей с напитками, почти через полтора часа после того, как заведение должно было закрыться. Отмечается, что во время опознания нарушители вели себя дружелюбно.

По словам директора ресторана, он подал последние напитки в 23.00 и закрыл заведение. После этого президент просто проводил время с супругой на веранде.

Глава Австрии в свою очередь заявил, что впервые с начала ограничений пошел поесть с двумя друзьями и женой.

«Мы говорили и, к сожалению, забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я буду отвечать за это», — сказал он.

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