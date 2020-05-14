Тамада рассказал, как онлайн-свадьбы помогут молодоженам сэкономить

Свадебные церемонии в формате онлайн, которые стали популярны из-за введения режима самоизоляции, позволят молодоженам сэкономить на организации торжества. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий свадеб и праздников Олег Апарин.

По его словам, онлайн-свадьба будет стоить меньше 100 тысяч рублей. При желании эту сумму можно сократить почти в два раза. Подобные цифры несопоставимы с расходами на организацию традиционных свадеб.

Удаленная свадьба вполне может окупиться подарками от гостей. Их доставка до молодоженов не создаст никаких трудностей, подчеркнул Апарин.

«В один момент ведущий говорит: а теперь у вас есть 15 минут, чтобы вы вызвали такси и отправили ваш подарок молодым. Это очень круто, когда куча курьеров собирается у дома с подарками», — сказал он.

Онлайн-формат не мешает и проведению традиционных свадебных ритуалов и конкурсов. При этом ведущий исполняет роль модератора, который не позволяет празднику превратиться в хаос.

«Мероприятия, где подключено больше 40 гостей, контролировать практически невозможно. Кто-то забывает выключить микрофон, доносится постоянное шипение, лишние звуки, кого-то просто не слышно. Час-полтора люди вообще не понимают, как говорить, чтобы не перебивать других», — пояснил ведущий.