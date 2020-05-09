Дочь Елизаветы II отметила роль СССР в победе над нацизмом

Дочь королевы Великобритании принцесса Анна отметила роль СССР в победе над нацизмом и отдала дань «мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые сражались, чтобы одержать победу». Соответствующее обращение распространило посольство Великобритании в РФ в своем Telegram-канале.

«Мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР… Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями», — подчеркнула принцесса.

Также она отметила, что во время современных вызовов вдохновляют поступки тех, «кто написал важную главу в долгой истории дружеских отношений между народами Великобритании, Украины, Белоруссии и другими народами бывшего Советского Союза».

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