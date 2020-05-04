Пандемия научит людей более осознанно выбирать одежду

Эксперты ожидают уменьшения производства невостребованной одежды, поскольку покупатели после пандемии коронавируса откажутся от бессмысленных и эмоциональных трат на вещи. По словам президента Национальной палаты моды Александра Шумского, пандемия позволит изменить ситуацию, когда крупные бренды уничтожают тонны нераспроданной одежды. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Одежды и так производится и продается в мире слишком много — гораздо больше, чем нужно человечеству. И огромное количество новых вещей, которые остаются после всех распродаж, выбрасывают», — рассказал он, приведя в пример британский бренд Burberry, уничтоживший несколько лет назад товары на $36,5 млн.

«На производство этих миллиардов невостребованных и непроданных вещей затрачены колоссальные ресурсы: водные, энергетические, людские», — отметил Шумский. Он считает, что эта ситуация изменится, поскольку пандемия научит людей меньше тратить на эмоциональные покупки.

«После пандемии должен произойти пересмотр ценностей, изменение психологии потребления. Зачем покупать двадцатую рубашку? Миллиарды людей уже поняли, что 11-я пара джинсов им просто не нужна», — считает президент Национальной палаты моды.

Ранее 12% россиян в ходе опроса высказались о том, что после окончания пандемии они намерены сократить свои траты на одежду и косметику. Больше времени и средств жители страны хотят уделять путешествиям и своему хобби.