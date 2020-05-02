Умерла вдова родного племянника Николая II

На 94-году жизни умерла Ольга Куликовская-Романова — вдова родного племянника императора Николая II. Об этом сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Известно, что она была женой Тихона Романова, сына великой княгини Ольги Александровны.

Ольга Куликовская-Романова родилась в 1926 году в Югославии. Ее родителями были потомственный дворянин Николай Пупынин и художница, скульптор Нина Коперницкая. Куликовская познакомилась с племянником Николая II в Канаде. Там же она вышла за него замуж.