Шведская принцесса начала работать в больнице

Шведская принцесса София начала работать в больнице Софиахеммет в Стокгольме, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографии с первого «рабочего» дня принцессы появились в сети. На них она стоит в специальном хирургическом костюме и широко улыбается.

Как отмечается, предварительно София прошла соответствующие трехдневные курсы. Дополнительный медперсонал помогает уменьшить возникшую вследствие пандемии нагрузку на врачей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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