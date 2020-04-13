Хрустальный завод под Владимиром начал делать украшения в форме коронавируса

Хрустальный завод в городе Гусь-Хрустальный начал производить на заказ ювелирныеукрашения в форме коронавируса, сообщает РИА «Новости».

По словам представителей предприятия, сотрудники решили начать выпуск изделий не ради денег, а для «памяти потомков». Компания разместила в интернете предложение об изготовлении подвесок и уже получила несколько заказов.

«Таким образом мы говорим о важности происходящего. Вы представьте, как потомки спустя 100 лет возьмут эту вещь в руки и зададутся вопросом — что это было?», — рассказали производители, отметив, что не будут расширять производство.

Стоимость одного украшения составит около трех тысяч рублей в зависимости от цветовой гаммы.

«Надо сказать, что довольно позитивное получилось воплощение. Наверное, благодаря тому, что это ручная работа», — заявили хрустальщики.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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