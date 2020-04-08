Автографы Бродского и Довлатова выставят на торги в Москве

Автографы известных русских литераторов, а также их фотографии и произведения выставят на торги в Москве в конце апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12й стул».

На аукционе будут представлены автографы поэта Иосифа Бродского, Александра Кушнера, писателя Сергея Довлатова, Михаила Зощенко, Андрея Битова и не только. Также будет выставлен уникальный номер журнала, в котором есть первая публикация фрагмента будущего «Реквиема» Анны Ахматовой.

Кроме того, на торги будет выставлен коллекционный экземпляр «самиздатовского» Бродского из пятитомника «Неутраченная поэзия», который составил поэт Владимир Марамзин.

Аукцион стартует 22 апреля.

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