Меган Маркл и принц Гарри намерены основать благотворительный фонд

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Принц Гарри и его супруга Меган объявили, что планируют основать новую благотворительную организацию под названием Archewell (Арчивэлл) — в честь их сына Арчи. Об этом сообщает издание Guardian.

Ранее, после отказа от королевский обязанностей, чета перебралась из Великобритании в Лос-Анджелес. При этом они приняли решение, что будут сами обеспечивать себя финансово.

Герцог и герцогине Сассекским пришлось отказаться от бренда SussexRoyal в связи с тем, что бабушка принца — королева Великобритании Елизавета II запретила им использовать его или другое название со словом royal (королевский).

Согласно изданию, в марте они подавали запросы на товарные знаки в США. Так, супруги решили основать свою собственную организацию — Archеwell.

Меган и Гарри рассказали, что «Archеwell» в переводе с греческого означает «силу и действие».

Они отметили, что с нетерпением ждут запуска своего бренда. Предполагается, что они в том числе будут помогать в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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