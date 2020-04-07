Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.

Внучка Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропала без вести вместе со своим сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд 2 апреля 2020 года. По словам супруга исчезнувшей Дэвида Маккина, дети случайно бросили мяч в воду, когда играли у побережья возле дома. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч, однако из-за сильного течения доплыть назад к берегу они уже не смогли.

Тело женщины было найдено в воде недалеко от дома ее матери.

Мальчика найти пока не удалось.

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— WP: внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в США