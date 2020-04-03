«Мисс Москва — 2015» госпитализирована с подозрением на коронавирус
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» София Никитчук госпитализирована в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 26-летняя модель недавно побывала в Куршевеле. В Москве она почувствовала себя плохо, появилась боль в горле и стало трудно дышать.
В настоящее время Никитчук находится в клинике и ожидает результат теста на COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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