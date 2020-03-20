Набиуллина надела брошь в виде неваляшки на пресс-конференцию

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина надела брошь в виде детской игрушки неваляшки на пресс-конференцию по итогам заседания ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики.

Пресс-конференция проходила в онлайн-режиме на фоне мер по нераспространению коронавируса.

Глава регулятора почти в одиночестве отвечала на присланные в мессенджер вопросы журналистов. Речь шла о вопросах денежно-кредитной политики ЦБ, а также принимаемых стабилизационных мер на фоне волатильности.

ЦБ по итогам заседания сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

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