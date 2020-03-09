Европейские специалисты рассказали о диете Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили диеты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает El Confidencial.

Согласно изданию, 67-летний российский президент употребляет постное мясо, рыбу жирных и нежирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца, а также он старается не есть продукты глубокой переработки и употреблять алкоголь. При необходимости выбирает вино или пиво. На завтрак Путин предпочитает яйца, в виде омлета или сырые перепелиные, фрукты и сухофрукты, гречневую кашу с добавлением проса и алтайского меда. На ужин у него — молочные или кисломолочные продукты. Кроме того, поддержать хорошую физическую форму главе российского государства помогают занятия спортом, в том числе плавание, единоборства, лыжи и хоккей.

Американский президент страдает легкой формой ожирения. В свои 73 года он по-прежнему очень любит фастфуд. В его рационе есть бургеры, сэндвичи с яйцами и сыром, бекон и соусы, жареные крылышки с картошкой фри, пицца и др. Тем не менее, Трамп не употребляет алкоголь, предпочитает ему кока-колу лайт с кофеином и шоколадные коктейли. Ведет он не такой подвижный образ жизни, как российский коллега.

Канцлер Германии Ангела Меркель предпочитает немецкую кухню. В ее рационе — сосиски с соусом и пюре, сырное фондю и пиво. За ужином она употребляет овощи.

Испанский премьер-министр Педро Санчес выбрал сбалансированную средиземноморскую диету: зелень, салаты, мясо и рыбы на гриле. Кроме того, премьер плотно завтракает, пьет много воды, из алкогольных напитков пьет игристое или красное вино.Он также ведет активный образ жизни, три раза в неделю бегает или ездит на велосипеде.

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