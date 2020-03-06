Билл Клинтон объяснил, зачем закрутил роман с Моникой Левински
Экс-лидер США Билл Клинтон считает свои отношения со стажером Белого дома Моникой Левински «непростительной ошибкой» во время нахождения на посту президента в 1995 году, передает издание Metro.
Об этом Клинтон рассказал в одной из серий документального фильма о своей жене Хиллари, которая выйдет в пятницу, 6 марта, на стриминговом сервисе Hulu.
По его утверждению, роман с девушкой, которой тогда было 22 года, был для него способом отвлечься от работы.
Бывший американский лидер признался, что с помощью него он пытался в течение многих лет «справиться со своими проблемами».
В свою очередь Хиллари Клинтон в интервью для фильма заявила, что измена мужа нанесла по ней сильный удар.
Политик рассказала, что ей было «очень больно», когда она узнала о лжи супруга.
«Я не могла в это поверить», — сказала Хилари Клинтон.
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