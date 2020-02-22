Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестану использовать бренд SussexRoyal из-за содержащегося в его названии слова «королевский» (Royal. – примечание «Газеты.Ru»), сообщает «Би-би-си» со ссылкой на представителя четы.

Законы Великобритании, регулирующие использование термина «королевский», не позволяют паре продолжать пользоваться названием после отказа от королевских обязанностей, отметил представитель. Он добавил, что поданное ранее заявление на регистрацию бренда было отозвано.

Герцог и герцогиня Сассекские прекратят использование бренда во всех регионах мира с весны 2020 года, заключил представитель.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.

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