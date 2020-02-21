Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех родившихся с ней в один день сограждан

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой 60-й день рождения всех сограждан, которые родились с ней в один день. Об этом сообщает The Local.

Поясняется, что для того чтобы принять участие в торжестве, нужно зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию паспорта.

Соммаруга отпразднует свой юбилей 14 мая недалеко от Берна.

По данным издания в один день с главой государства родились около 260 швейцарцев.