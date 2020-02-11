Внук Елизаветы II официально подтвердил данные о разводе

Внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отем подтвердили слухи о разводе. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на их заявление.

В тексте говорится, что решение о разводе было «лучшим шагом для их детей». Также отмечается, что Филлипс и его жена решили разделить опеку над своими детьми.

Они рассказали, что их семьи расстроились после известия о разводе, но полностью их поддержали.

Пара пробыла в браке 12 лет. У них есть двое детей: девятилетняя Саванна и семилетняя Айла.

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