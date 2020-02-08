Принц Гарри рассказал, что семь лет ходил к психотерапевту после гибели матери

Принц Гарри во время закрытого мероприятия в американском Майами рассказал о том, что семь лет ходил к психотерапевту после гибели в автокатастрофе в 1997 году своей матери, принцессы Дианы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в королевской дворце.

Известно, что на вечере были голливудские звезды, а также известный баскетболист Мэджик Джонсон.

По словам источника, герцог Сассексуий не желает, чтобы его супруга Меган Маркл или их сын Арчи прошли через то, чем он столкнулся в детстве.

В ряде британских СМИ отметили, что за выступление на мероприятии, устроенном крупным американским банком в Майами, королевской чете заплатили порядка $515 тысяч.

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