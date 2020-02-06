Руководство Prada пройдет курсы толерантности

Итальянская компания модной одежды Prada договорилась с властями Нью-Йорка о том, что ее руководству и части сотрудников придется пройти курсы толерантности. Об этом сообщает SBC.

Поясняется, что ранее на витринах магазинов компании в Нью-Йорке появились фигурки в виде человечков черного цвета с большими красными губами, которые многие посчитали оскорбительными для темнокожих.

В результате между американским подразделением Prada и властями города с декабря 2018 года проходило разбирательство.

Отмечается, что фигурки были убраны с витрин, а представители Prada принесли извинения горожанам. Также была достигнута договоренность, согласно которой сотрудники компании в Нью-Йорке, а также руководители базирующейся в Милане компании пройдут специальные курсы. На данных курсах, в частности, объясняют, как не допускать дискриминации по расовому признаку и не оскорблять чувств представителей расовых меньшинств. Посещать курсы придется и главному дизайнеру компании Миучче Прада.

Кроме того, отныне рекламу компании теперь будет проверять независимый эксперт на наличие расистского подтекста.