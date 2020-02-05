Назван самый красивый мужчина в мире
Самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения признан актер Роберт Паттинсон, передает The Sun.
Так, согласно математической формуле «золотого сечения», параметры Паттинсона на 92,15% близки к «идеалу».
По данным издания, на втором месте оказался актер Генри Кавилл. Его пропорции совершенны на 91,64%.
Третье место занял Брэдли Купер с показателем в 91%.
В топ-5 также вошли Брэд Питт и Джордж Клуни.
Уточняется, что список был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования.
Ранее сообщалось, что самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения была признана супермодель Белла Хадид.
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