Назван самый красивый мужчина в мире

Самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения признан актер Роберт Паттинсон, передает The Sun.

Так, согласно математической формуле «золотого сечения», параметры Паттинсона на 92,15% близки к «идеалу».

По данным издания, на втором месте оказался актер Генри Кавилл. Его пропорции совершенны на 91,64%.

Третье место занял Брэдли Купер с показателем в 91%.

В топ-5 также вошли Брэд Питт и Джордж Клуни.

Уточняется, что список был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования.

Ранее сообщалось, что самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения была признана супермодель Белла Хадид.

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