Школьница из Пермского края стала самым молодым автором обложки для Vogue

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Билли Айлиш на обложке Vogue Билли Айлиш на обложке Vogue
Билли Айлиш на обложке Vogue
Vogue

Школьница Анастасия Ковтун из города Чайковский в Пермском крае стала самой молодой художницей, создавшей обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue, передает ТАСС.

Уточняется, что на обложке 16-летняя россиянка изобразила американскую певицу Билли Айлиш.

Также отмечается, что певица сама выбрала Ковтун из тысяч художников.

Помимо россиянки, Айлиш отметила еще одного художника — чей рисунок так же появится в данном номере Vogue — 20-летнюю американку Кейли Янг из города Кантон в штате Мичиган.

Ранее Билли Айлиш была удостоена сразу пяти наград на музыкальной премии «Грэмми» в номинациях: «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший вокальный поп-альбом».