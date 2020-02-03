Школьница из Пермского края стала самым молодым автором обложки для Vogue
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Школьница Анастасия Ковтун из города Чайковский в Пермском крае стала самой молодой художницей, создавшей обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue, передает ТАСС.
Уточняется, что на обложке 16-летняя россиянка изобразила американскую певицу Билли Айлиш.
Также отмечается, что певица сама выбрала Ковтун из тысяч художников.
Помимо россиянки, Айлиш отметила еще одного художника — чей рисунок так же появится в данном номере Vogue — 20-летнюю американку Кейли Янг из города Кантон в штате Мичиган.
Ранее Билли Айлиш была удостоена сразу пяти наград на музыкальной премии «Грэмми» в номинациях: «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший вокальный поп-альбом».