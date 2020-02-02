Глава Amazon обвинил в утечке интимной переписки с возлюбленной ее брата

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Джефф Безос со своей девушкой Лорен Санчес во время просмотра матча Уимблдона, 14 июля 2019 года Джефф Безос со своей девушкой Лорен Санчес во время просмотра матча Уимблдона, 14 июля 2019 года
Джефф Безос со своей девушкой Лорен Санчес во время просмотра матча Уимблдона, 14 июля 2019 года
Andrew Couldridge/Reuters

Генеральный директор Amazon Джефф Безос обвинил в утечке интимной переписки с возлюбленной Лорен Санчес ее брата Майкла Санчеса. Об этом сообщает Fox business.

В свою очередь, Санчес подал в суд на Безоса за клевету.

В иске утверждается, что Безос ложно обвинил Санчеса в том, что он является источником утечек интимных сообщений и фотографий, которые попали в руки таблоида National Enquirer. По словам мужчины, в результате заявлений Безоса на его дом совершило налет ФБР.

Отмечается, что иск был подан после того, как The Wall Street Journal сообщила, что у прокуроров есть доказательства того, что тексты были отправлены с телефона Лорен Санчес на телефон ее брата. Газета также сообщила, что мужчина получил от Enquirer $200 тыс. в обмен на переписку.

Лорен Санчес также обвинила своего брата в утечке информации.

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