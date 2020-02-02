Глава Amazon обвинил в утечке интимной переписки с возлюбленной ее брата
Генеральный директор Amazon Джефф Безос обвинил в утечке интимной переписки с возлюбленной Лорен Санчес ее брата Майкла Санчеса. Об этом сообщает Fox business.
В свою очередь, Санчес подал в суд на Безоса за клевету.
В иске утверждается, что Безос ложно обвинил Санчеса в том, что он является источником утечек интимных сообщений и фотографий, которые попали в руки таблоида National Enquirer. По словам мужчины, в результате заявлений Безоса на его дом совершило налет ФБР.
Отмечается, что иск был подан после того, как The Wall Street Journal сообщила, что у прокуроров есть доказательства того, что тексты были отправлены с телефона Лорен Санчес на телефон ее брата. Газета также сообщила, что мужчина получил от Enquirer $200 тыс. в обмен на переписку.
Лорен Санчес также обвинила своего брата в утечке информации.
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