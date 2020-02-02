Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
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Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей «голливудской» фотосессии в Facebook.
«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш»», — написала Поклонская в социальной сети.
При этом депутат отметила, что поход к фотографу поднимает настроение и самооценку и посоветовала делать такие подарки «любимым девочкам».
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