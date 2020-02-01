NYT обвинила владельцев Victoria's Secret в недостойном обращении с моделями

Газета New York Times опубликовала материал, в котором обвинила руководство американской компании L Brands в недостойном обращении с моделями.

Журналисты газеты провели расследование, проведя беседы с более 30 бывшими и действующими сотрудниками L Brands, представителями партнерских предприятий этой компании и манекенщицами.

Они выяснили, что экс-президент и главный маркетолог L Brands Эд Рейзек используя свое положение, домогался моделей, делал им непристойные предложения и позволял выражения, которые унижают человеческое достоинство.

Согласно материалу, основатель и генеральный директор L Brands Лесли Векснер, был в курсе многочисленных жалоб на Рейзека, но прикрывал его.

В публикации отмечается, что некоторые модели, в результате жалоб на Рейзека и отвергания его заигрывания, потеряли контракты на участие в ежегодных дефиле-шоу.

Официальный представитель L Brands Тэмми Робертс Майерс заявил, что обвинения в данном репортаже не правдивы, превратно истолкованы или вырваны из контекста.

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