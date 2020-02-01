Меган Маркл станет наставником в шоу о вторых свадьбах
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл станет наставником в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах будет. Об этом сообщает Рage six.
По словам источника, близкого к съемочной группе, речь идет о шоу «I Do, Redo», где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
По данным издания, в шоу жена принца Гарри будет помогать невестам вступить в новый брак.
Также отмечается, что гонорар Маркл за день съемок в данном шоу составит $588.
Меган Маркл ранее была была замужем за американским кинорежиссером Тревором Энгельсоном, прожив с ним в браке два года. Через пять лет после развода с Энгельсоном Маркл вышла замуж за принца Гарри.
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