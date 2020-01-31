Обвиняющая Трампа в изнасиловании журналистка просит образец его ДНК

Журналистка Джин Кэрролл, обвиняющая президента США Дональда Трампа в изнасиловании, запросила образец его ДНК для сопоставления с образцами, обнаруженными на платье, в котором она была в день предполагаемого преступления. Об этом сообщает Associated Press.

При исследовании на платье Кэрролл были обнаружены следы ДНК по меньшей мере четырех людей, минимум один из образцов принадлежит мужчине. По словам журналистки, сопоставление ДНК Трампа с уже обнаруженными следами позволит доказать, что он «не только знает, кто она такая, но и надругался над ней в примерочной универмага Bergdorf Goodman».

У Трампа запросили образец слюны для сопоставления ДНК, заявила юрист журналистки Роберта Каплан. Она подчеркнула, что у президента нет веских оснований для отказа.

В Белом доме данные сведения не прокомментировали.

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