Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы

50-летняя рязанка Екатерина Егина стала обладательницей звания «Grandmama Europe», на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты, передает kp.ru.

Уточняется, что в конкурсе приняли участие 30 женщин старше сорока лет — мамы и бабушки из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины, Эстонии и других стран.

Участниц оценивали в двух категориях: «Миссис Вселенная Classic» и Mrs Grandmama Universe для бабушек. Конкурсантки должны были представить: визитку, дефиле в национальных костюмах, творческий номер, а также выход в вечернем платье.