Внук британской королевы снялся в рекламе молока

Старший внук королевы Великобритании Питер Филлипс снялся в рекламе молока для китайского телевидения. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 42-летний Филлипс на рекламе держит стакан молока перед королевским имением. На рекламе фигурирует надпись на китайском языке: «Член британской королевской семьи Питер Филлипс».

Внук королевы в рекламе утверждает, что его воспитывали на джерсийском молоке из стада в Виндзоре.

Представители имения, на фоне которого снимается Филлипс заявили, что не давали разрешения на использование изображения особняка в рекламе.

Уточняется, что Филлипс никогда не носил королевских титулов, при этом, в рекламе всячески подчеркивается его принадлежность к королевской семье, за что данная реклама могла принести Филлипсу, по данным издания, значительную сумму.

Отмечается, что это может спровоцировать скандал на фоне недавнего заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл, что они отказываются от королевских титулов и начинают финансово независимую от королевской семьи жизнь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевского титула