Принц Гарри покинул Великобританию

Принц Гарри покинул вечером Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Гарри полетел в Канаду на вечернем рейсе поле того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне. Там он встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Издание утверждает, что принц Гарри так хотел покинуть страну, что не появился на вечернем приеме в Букингемском дворце, где он должен был быть одним из организаторов.

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