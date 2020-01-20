Алкоголь уберут из системы «все включено» на Майорке и Ибице

Алкоголь в нелимитированных количествах будет запрещен на Балеарских островах. Об этом сообщает АТОР.

Отмечается, что это направление стало первым на территории Европы, где такое решение было принято на законодательном уровне. Так не более трех бесплатных алкогольных напитков будет предложено отдыхающим Плая де Пальма и Магалуф на Майорке, а также в Сан-Антонио. Таким образом, спиртное придется оплачивать отдельно.

Кроме того, в супермаркетах алкоголь перестанут продавать после 21.30, а в барах и ресторанах запретят устанавливать различные стимулирующие на потребление спиртного акции, например «счастливые часы», «два напитка по цене одного» и другие. Также запреты коснуться и тех, кто занимается проведением экскурсий по питейным заведениям.

Уточняется, что выдача лицензии на продажу алкогольных напитков яхтам, на которых часто организуются вечеринки, приостановлена на два года.

При нарушении всех требований, а также, если отели и общепиты не уведомят о соответствующих изменениях в законе, будет установлен штраф в размере от €6 до €600 тысяч. При отягощающих обстоятельствах место может быть закрыто на срок до трех лет.