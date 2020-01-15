Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает издание Evening Standart со ссылкой на источник.

В минувший понедельник, 13 января, королева собрала всех членов семьи Виндзор в Сандрингемском дворце, чтобы решить вопрос относительной будущей роли герцога и герцогини Сассекских.

Отмечается, что в это время Маркл находилась в Канаде.

Предполагалось, что она будет участвовать в переговорах по телефону, но, по словам источника, в этом не было необходимости.

Ранее королева Великобритании Елизавета II поддержала решение своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые объявили о решении освободить позиции старших членов королевской семьи.

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