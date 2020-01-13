«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия 2020» одна из участниц потеряла бюстгальтер. Соответствующие кадры с трансляции были опубликованы в Twitter RTLplay.
Отмечается, что вышедшая на сцену 23-летняя выпускница юридического вуза Селин Ван Уйтсел споткнулась на лестнице. В этот момент из ее рукава вылетел бюстгальтер без бретелек.
После этого девушка снова поднялась и продолжила свое дефиле тогда, как бюстгальтер остался лежать на сцене.
Уточняется, что в финале Ван Уйтсел стала победительницей и завоевала титул «Мисс Бельгия», написав позднее, что она стала примером того, что «в жизни нужно просто подняться, если ты упал». Пользователи сети поддержали девушку.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Индии разгорелся скандал вокруг конкурса красоты
— Развратные фото: чиновницу уволили из-за конкурса красоты
�� Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène �� La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR— RTLplay (@RTLplay) 11 января 2020 г.