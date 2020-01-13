О состоянии выпавшей из окна модели Ксении Пунтус рассказали в Боткинской больнице

В Боткинской больнице рассказали о состоянии здоровья выпавшей из окна фотомодели Ксении Пунтус. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент девушка находится в медучреждении в реанимации.

Собеседник агентства уточнил, что посещение разрешено исключительно для родственников, строго один человек в день.

Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы 11 января. У нее зафиксированы многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и вывих бедра. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ распространили информацию, что перед этим девушка была в баре со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.

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