Принц Уильям опечален отдалением от брата
Принц Уильям выразил сожаление из-за того, что его отношения с принцем Гарри не так близки, как раньше. Об этом сообщает Times.
По словам герцога Кембрджского, он опечален тем, что между ним и братом больше нет прежнего единения.
При этом принц Уильям отметил, что единственное, что может сделать королевская семья, — это поддержать решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от привилегий и обязанностей.
Он также выразил надежду, что однажды все члены семьи будут придерживаться одного и того же мнения.
Ранее Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица.
При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.
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