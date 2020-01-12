Принц Уильям опечален отдалением от брата

Принц Уильям выразил сожаление из-за того, что его отношения с принцем Гарри не так близки, как раньше. Об этом сообщает Times.

По словам герцога Кембрджского, он опечален тем, что между ним и братом больше нет прежнего единения.

При этом принц Уильям отметил, что единственное, что может сделать королевская семья, — это поддержать решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от привилегий и обязанностей.

Он также выразил надежду, что однажды все члены семьи будут придерживаться одного и того же мнения.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица.

При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Елизавета II созвала совещание, где обсудят решение принца Гарри и Меган Маркл

— Меган Маркл заключила контракт с Disney

— Трамп оценил решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий