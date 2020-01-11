СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина

Президент России Владимир Путин появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге в кардигане бренда Loro Piana. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт компании.

Кашемировый свитер стал частью зимней коллекции итальянского бренда в 2017 году, стоимость похожих моделей составляет 204 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поучаствовал в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поздравил россиян с Рождеством