Трамп оценил решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение принца Гарри и Меган Маркл отступить от королевской семьи и отказаться от привилегии ее членов. Об этом сообщает Fox News.
Он ответил, что был огорчен таким заявлением.
«Я думаю, что это печально», — добавил Трамп.
Кроме того, американский лидер добавил, что относится к королеве Великобритании Елизавете II с уважением. По его мнению, она правила «безупречно» и «ни разу не сделала ни одной ошибки».
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