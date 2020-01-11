Трамп оценил решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение принца Гарри и Меган Маркл отступить от королевской семьи и отказаться от привилегии ее членов. Об этом сообщает Fox News.

Он ответил, что был огорчен таким заявлением.

«Я думаю, что это печально», — добавил Трамп.

Кроме того, американский лидер добавил, что относится к королеве Великобритании Елизавете II с уважением. По его мнению, она правила «безупречно» и «ни разу не сделала ни одной ошибки».

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