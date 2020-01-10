Меган Маркл покинула Великобританию
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Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News.
Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл.
Ранее герцог и герцогиня Сассексские объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.
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