Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News.

Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее герцог и герцогиня Сассексские объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.

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